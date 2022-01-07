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Jamie Vardy'den Leicester City'ye kötü haber! 8 hafta forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye Jamie Vardy'den kötü haber. Yıldız golcü 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

07 Ocak 2022, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
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Jamie Vardy'den Leicester City'ye kötü haber! 8 hafta forma giyemeyecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye Jamie Vardy'den kötü haber geldi. Takımının, Liverpool ile karşılaştığı mücadelede sakatlanan yıldız futbolcu 8 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sky Sports'ta yer alan habere göre 8 hafta forma giymesi beklenmeyen Jamie Vardy'nin ameliyat olması gerekmeyecek, ancak sakatlığı ilk belirlemelerden daha ciddi durumda.

Futbolcunun sakatlık durumu hakkında açıklamalarda bulunan teknik direktör Brendan Rodgers, "Jamie birkaç haftalığına sahalardan uzak kalacak. Onun için bir talihsizlik oldu. 8 hafta olarak düşünüyoruz. Bir süre sahalardan uzak kalacak. Ameliyata ihtiyacı yok ve bu ondan gelen tek iyi haber."

Bu sezon Leicester City ile 22 maça çıkan 34 yaşındaki İngiliz futbolcu, 11 gol ve 1 asistlik performans gösterdi. 

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