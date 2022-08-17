Beşiktaş 'ın Everton'dan Dele Alli'nin transferi konusunda sağladığı anlaşma büyük gündem yaratmış durumda. Liverpool'un efsanelerinden eski İngiliz futbolcu Jamie Redknapp da transfer ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Redknapp, kariyerinin başında çok üst seviyelere çıkan Alli'nin bir düşüş yaşadığını fakat Beşiktaş formasıyla yeniden kendini bulabileceğini belirtti.

'Uzun yıllar İngiltere'nin orta sahası olacakmış gibi duruyordu'

Dele Alli'nin kariyer başlangıcına ilişkin talkSPORT'a değerlendirmelerde bulunan Redknapp, "Genç bir adam olarak Tottenham'da büyük başarılar elde etti. Bir orta saha oyuncusu olarak çok şık goller atıyordu, Harry Kane ile bağlantıyı sağlıyordu ve uzun yıllar İngiltere Millî Takımı'nın orta sahası olacakmış gibi görünüyordu" dedi.

'Oyuna olan tutkusunu kaybetmiş gibi...'

Kariyerini yüksek perdeden açmasına rağmen sonrasında bir anda Alli'nin önemli bir düşüş yaşadığını belirten Redknapp, "Nedense oyuna olan tutkusunu kaybetmiş gibi görünüyordu. Sonra bir anda kendini Everton'da buldu. Orada da işler onun için çok iyi gitmedi. Oynamıyor. Frank Lampard, belli ki ona bakıyor ve 'Benim çok işime yaramıyor' diye düşünüyor. Yedek kulübesinde kaldı. Daha fazlasını veren başka oyuncular vardı" dedi.

'Umarım yeniden başlayabilir'

Alli'nin kariyerini Beşiktaş'ta yeniden canlandırabileceğine olan inancını aktaran Redknapp, kariyerinin geldiği noktaya ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Başka ne gibi seçenekleri var? Çok sayıda Premier Lig kulübünün onu almak için kapılara dayandığını falan zannetmiyorum. Beşiktaş, kariyerine devam etmesi için bir başka şans. Bundan sonra her şey Dele'ye kalmış. İdaeal bir hamle olmayabilir ama yeniden kariyerini canlandırabilir. Umarım yeniden başlayabilir"