Kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giyen, geçen sene henüz 30 yaşındayken Katar'ın Al Rayyan takımına transfer olan James Rodriguez pişman gibi... Avrupa'ya dönmek istediği bilinen ve zaman zaman Türk takımlarıyla da ismi anılan Kolombiyalı futbolcu, Valencia'ya yeşil ışık yaktı.

'Cavani'ye yardım edecek birini ararlarsa...'

Hatta yıldız oyuncu resmen İspanyol temsilcisine 'Beni alın' mesajını gönderdi. Son olarak Edinson Cavani'yi kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Siyah-Beyazlılar için Rodriguez, "Cavani'ye yardım edecek birini arıyorlarsa ben buradayım. Valencia harika bir kulüp, beni ararlarsa maaşımı düşürür, Katar'dan yürüyerek bile gelirim" dedi.

Tutumları merak ediliyor

Rodriguez'in bu açıklaması sonrasında İspanyol temsilcisinin transferle ilgili nasıl bir tutumu olacağı merak konusu...

1 senede 15 maça çıktı

Kariyerinde kendisine tam 148.23 milyon Euro bonservis ödenen 31 yaşındaki futbolcu 1 senelik Katar macerasında 15 maça çıktı, 5 gol, 7 asistle klasını konuşturdu.