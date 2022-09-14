James Rodriguez, Olympiakos yolunda

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; James Rodriguez, Olympiakos'la bugün sözleşme imzalayacak. Taraflar kiralık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. Kolombiyalı oyuncu Galatasaray 'ın da transfer gündemine gelmişti.

Yunanistan'da yaz transfer dönemi yarın sona erecek. Kadrosuna Real Madrid'den ayrılan sol bek Marcelo'yu da katan Olimpiakos'un hedefi şampiyon olarak sezonu tamamlamak ve Avrupa'da başarılar kazanmak.

On numara mevkisinde forma giyen James Rodriguez, her iki kanatta da forma giyebiliyor. 31 yaşındaki yıldız, kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formasını giydi. Kolombiyalı oyuncu, ülkesinin milli takımında 86 maçta görev aldı ve 24 gol kaydetti. Kariyerinde 429 karşılaşmada forma giyen James, 115 gol ve 141 asistlik performans sergiledi.

James Rodriguez'in güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.





İlgili Haberler Graham Potter'dan Galatasaray itirafı



