Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC'de forma giyen James Rodriguez, Avrupa'ya geri dönmek istiyor...

James Rodriguez, Galatasaray 'a doğru

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre eski Real Madrid oyuncusu James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

En büyük engel aylık maaşı

Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.

"Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum"

30 yaşındaki yıldız oyuncu, "5 ay sonra Al-Rayyan'dan ayrılacağım. Müzesi kupalarla dolu bir takımda oynamak istiyorum" dedi. (Ajansspor)







