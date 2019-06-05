Bundesliga'da üst üste 7. şampiyonluğunu kucaklayan Bayern Münih, bugün yaptığı resmi açıklamayla 2 yıldır kiralık olarak kadrosunda bulundurdukları James Rodriguez ile yolların ayrıldığını duyurdu. Bavyera ekibinin CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, 27 yaşındaki futbolcuya takıma yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ederken kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diledi.

10 numara mevkiinde forma giyen Rodriguez ise Bayern taraftarlarına "Bana her zaman büyük destek veren kulübe ve taraftarlara minnettarım. Münih'te asla unutulmayacak iki yıl geçirdim ve burada kendimi hep mutlu hissettim. Buradaki anılarımı her zaman hatırlayacağım. Bayern'e de gelecekte başarılar diliyorum." sözleriyle veda etti. Yıldız isim, böylece 2021 yılına kadar bonservisini elinde bulunduran Real Madrid'e geri dönmüş oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler