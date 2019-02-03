Turkish Airlines EuroLeague'in 21. maç döneminde İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı deplasmanda uzatma sonunda 106-104 mağlup ederken İtalyan ekibinde James Nunnally performansıyla galibiyeti getiren isimlerden oldu.

2016-18 yılları arasında EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun formasıyla mücadele eden Nunnally, 2018'in yaz aylarında Minnesota Timberwolves ile anlaşarak NBA macerasına atılmıştı.

Minnesota tarafından serbest bırakılan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra anlaştığı Houston ile de yollarını ayırıp Avrupa'ya dönüş yaptı.

AX Olimpia Milan ile döndüğü Avrupa arenasında ilk EuroLeague maçında Gran Canaria karşısına çıkan Nunnally, 22 sayı ile takımını galibiyete taşıdı.