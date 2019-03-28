James Nunnally, Fenerbahçe Beko antrenmanında

Turkish Airlines EuroLeague'in 29. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'a konuk olacak.

Zorlu maç AX Olimpia Milan'ın yeni transferi James Nunnally açısından da ekstra bir anlam taşıyor.

Nunnally, büyük başarılar elde ettiği Fenerbahçe Beko ile ilk kez karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

James Nunnally, bu büyük mücadele öncesinde eski takımı Fenerbahçe'nin son antrenmanını ziyaret etti. Eski takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Nunnally, koç Zeljko Obradovic ile de bir süre sohbet etti.