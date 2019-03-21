James Harden’ın 57 sayısı Rockets’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Memphis Grizzlies, James Harden’ın 57 sayılık performansına rağmen Houston Rockets’ı 126-125 mağlup etti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nda play-off şansı kalmayan Memphis Grizzlies ile zirve mücadelesi veren Houston Rockets arasındaki karşılaşma, büyük heyecana sahne oldu.

Ev sahibi Grizzlies, uzatmaya giden maçı 126-125 kazandı.

Grizzlies’i galibiyete, 35 sayı, 8 asist, 5 ribauntla oynayan Mike Conley ve 33 sayı, 15 ribauntla "double double" yapan Jonas Valanciunas taşıdı.

Maçı 57 sayı, 8 asist, 7 ribauntla tamamlayan Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, takımına galibiyeti getiremese de bu sezon 7. kez 50 sayı barajını geçti.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 107-102

Orlando Magic-New Orleans Pelicans: 119-96

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 118-115

New York Knicks-Utah Jazz: 116-137

Chicago Bulls-Washington Wizards: 126-120 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 126-125 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Miami Heat: 105-110

Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors: 114-123 (uzatmada)

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 126-118

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