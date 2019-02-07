James Harden’dan Kings’e 36 sayı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden’ın 36 sayıyla oynadığı maçta Sacramento Kings’i 127-101 mağlup etti.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Rockets’ın deplasmanda Kings’i 127-101 yendiği karşılaşmada 36 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 28. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 32. galibiyetini alan Rockets’ta Gerald Green 25 sayı üretirken, Chris Paul 15 sayı, 11 asistle, Kenneth Faried de 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Buddy Hield 20 sayı, 10 ribaunt, Marvin Bagley 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 135-130

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 120-125

Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 148-129

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-93

Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88

Sacramento Kings-Houston Rockets: 101-127

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 141-102

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