James Harden formunu sürdürüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı’nda play-off’a kalmayı garantileyen takımların mücadelesinde Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 135-103 mağlup ederek aldı.
Sezonun 51. galibiyetini elde eden Rockets’ta all-star James Harden 31 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.
Chris Paul 29 sayı ve 7 asist, Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 32. kez yenilen Clippers’ta Shai Gilgeous-Alexander 20, Danilo Gallinari 16 sayı, Lou Williams 14 sayı ve 7 asist kaydetti.
NBA’de yarın 3 karşılaşma oynanacak.
- Sonuçlar
Detroit Pistons-Indiana Pacers: 89-108
Orlando Magic-New York Knicks: 114-100
Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-115
Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 130-122
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 105-115
Miami Heat-Boston Celtics: 102-112
New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 109-115
Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 108-110
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 113-85
Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-118
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-89
Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 103-135
AA