James Harden formunu sürdürüyor

Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 135-103 mağlup ederek aldı.

04 Nisan 2019, Perşembe 11:08
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James Harden formunu sürdürüyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı’nda play-off’a kalmayı garantileyen takımların mücadelesinde Houston Rockets, üst üste 4. galibiyetini, deplasmanda Los Angeles Clippers’ı 135-103 mağlup ederek aldı.

Sezonun 51. galibiyetini elde eden Rockets’ta all-star James Harden 31 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle maçın en skorer oyuncusu oldu.

Chris Paul 29 sayı ve 7 asist, Clint Capela 24 sayı ve 15 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 32. kez yenilen Clippers’ta Shai Gilgeous-Alexander 20, Danilo Gallinari 16 sayı, Lou Williams 14 sayı ve 7 asist kaydetti.

NBA’de yarın 3 karşılaşma oynanacak.

- Sonuçlar

Detroit Pistons-Indiana Pacers: 89-108

Orlando Magic-New York Knicks: 114-100

Washington Wizards-Chicago Bulls: 114-115

Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers: 130-122

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 105-115

Miami Heat-Boston Celtics: 102-112

New Orleans Pelicans-Charlotte Hornets: 109-115

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 108-110

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 113-85

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-118

Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-89

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 103-135

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