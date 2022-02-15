James Harden All Star kadrosundan çıkartıldı

Yaşadığı kas sakatlığı sebebi ile 2 Şubat'tan beri parkelere çıkamayan James Harden için en az 2 maç daha müsabakalardan uzak kalacağı açıklandı. Yıldız basketbolcu ayrıca merakla beklenen NBA All Star maçını da kaçıracak.

James Harden'ın yerine Cleveland Cavaliers'ın 23 yaşındaki Pivotu Jarrett Allen All-Star kadrosuna dahil edilen isim oldu.

All Star takım kadroları:

Team LeBron ilk 5: LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Stephen Curry (Golden State Warriors), DeMar DeRozan (Chicago Bulls), Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Team LeBron Yedekler: Jimmy Butler (Miami Heat), Luka Doncic (Dallas Mavericks), Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Jarrett Allen (Cleveland Cavaliers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Chris Paul (Phoenix Suns), Fred VanVleet (Toronto Raptors)

Team Durant ilk 5: Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Ja Morant (Memphis Grizzlies), Jayson Tatum (Boston Celtics), Andrew Wiggins (Golden State Warriors), Trae Young (Atlanta Hawks)

Team Durant yedekler: LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Devin Booker (Phoenix Suns), Rudy Gobert (Utah Jazz), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Dejounte Murray (San Antonio Spurs), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)



