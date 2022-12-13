James Gist: Türkiye’de olmak harika bir duygu

Türkiye’de olmanın kendisini mutlu ettiği, Türkiye Ligi’nin üst seviyede olduğu ve Bahçeşehir taraftarlarını çok sevdiği gibi konulara değinen Gist, Basketbol Şampiyonlar Ligi için de oyuncuların ihtiyaçlarının farkında olduğunu belirtti.

Türkiye’de olmak harika bir duygu

Türkiye’de doğduğunu ve yeniden Türkiye’de olmanın kendisini mutlu ettiğini belirten James Gist, “Açıkçası yeniden Türkiye’de olmak harika bir duygu. İstanbul her zaman en sevdiğim şehirlerden biri olmuştur. 2011'de Türkiye'de oynarken harika zaman geçirdim. Herkes bilmez ama ben bu ülkede, Adana'da doğdum. O zamanlar bebektim; bunu pek hatırlamıyorum ama Türkiye'ye gelip önce Fenerbahçe , sonrasında Bahçeşehir Koleji'nde oynamak çok güzel bir duygu. Ben ve eşim burada bir daire satın almayı bile düşünüyoruz.” dedi.

Türkiye basketbol ligi Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri

Türkiye Basketbol Ligi'nin Avrupa’da ilk üçte yer aldığını düşündüğünü söyleyen Gist, “Bence Türkiye Basketbol Ligi Avrupa'nın en zorlu liglerinden biri. Farklı yerel ligleri düşünürsek ilk sıralarda İspanya ve Fransa’nın da olduğunu düşünüyorum. Türkiye Ligi'nin kesinlikle ilk 2 veya 3'te olduğunu söyleyebilirim. Basketbol seviyesi yüksek, harika takımlar ve oyuncular var. Bahçeşehir Koleji ile Türkiye Ligi'nde birkaç maç oynadım. Buraya geldiğimden beri tam kadro oynama şansımız olmadı, takımda sakatlıklar oldu. Yani, şu anda tam güçte değiliz. Çok yetenekli bir takımımız olduğuna ve her takımla rekabet edebileceğimize inanıyorum ama bu zaman alacak. Uzun bir sezonumuz var, henüz erken ama tüm ekibimiz bir aradayken gücümüzü görmek istiyorum. Bence herkesle rekabet etme şansımız var.” şeklinde konuştu

Çok geniş bir taraftar kitlemiz var

Taraftarlara da değinen deneyimli oyuncu, “Taraftarlarımızı seviyorum. Buraya gelmeden ne bekleyeceğimi bilmiyordum. Fenerbahçe'nin salonunda oynuyoruz ve çok büyük bir arena. Taraftarlarımızın bu büyük arenayı doldurduğunu görmek, çok geniş bir taraftar kitlemiz olduğunu gösteriyor. Basketbolu seviyorlar ve dolu bir spor salonunda oynamak heyecan verici.” açıklamasını yaptı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız maçlar hiç kolay maçlar değil

Basketbol Şampiyonlar Ligi’ndeki kalan maçları değerlendiren Gist, “Bu hafta Bilbao'ya karşı oynayacağız, ilk maçı kaybettiğimiz için bu çok önemli bir maç. Ama evimizde oynayacağız ve Basketbol Şampiyonlar Ligi maçlarında iyi bir taraftar kitlemiz oluyor. Sahaya çıkıp maksimum seviyemizde mücadele ettiğimiz sürece iyi olacağımızı düşünüyorum. Bilbao çok zorlu bir takım, İspanya'dan hiçbir takıma karşı oynamak kolay değil. Enerji ve gayretle oynadığımız sürece kazanabileceğimiz bir maç olduğunu düşünüyorum. Ve sonra sırada Igokea var. Onlar da güçlü bir takım ve evlerinde oynarken kazanmak kolay değil. Özellikle Türkiye Ligi maçlarının arasına çok iyi konsantre olmamız gerekiyor. Antrenmanlarda ve sahaya her adım attığımızda odaklanmamız gerekiyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız maçlar hiç kolay maçlar değil. Sezonun geri kalanının bizim için nasıl olacağına bu iki maç karar verecek.” dedi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin EuroCup'tan daha zor bir seviyeye geldiğini duydum

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin yükseldiğini belirten James Gist, “Dürüst olmak gerekirse, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde henüz sadece bir maç oynadım. Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague ve EuroCup'ta oynayan oyuncuların Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin EuroCup'tan daha zor bir seviyeye geldiğini söyledikleri birçok makale gördüm ve duydum, bunlar kesinlikle aklımda. Ama EuroCup'ı da doğru düzgün izleme şansım hiç olmadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi kesinlikle yükseliyor ve büyüyor. Bahçeşehir Koleji ile Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni gerçekten deneyimlemek istiyorum. AEK'nin ev sahibi olduğunu ve 2017/18'de Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni kazandığını hatırlıyorum. Dörtlü Final’e gelen, izleyen ve destekleyen gerçekten çok sayıda insan vardı. Maçlardaki kalabalık harikaydı.” ifadelerini kullandı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Oyuncuların Dinlenmek için Zamana İhtiyacı Olduğunun Farkında

Basketbol Şampiyonlar Ligi oyuncuların dinlenmek için zamana ihtiyacı olduğu bilinciyle lig tasarladığını söyleyen oyuncu, “EuroLeague'de tüm sezon boyunca ara yok, her hafta gidip maç oynuyorsunuz ve şimdi sezona daha fazla çift maç haftaları ekliyorlar. Yılda 80-90 maç oynuyorlar. Gerçekten çok fazla ve takımların daha büyük bir kadroya sahip olması gerekiyor çünkü oyuncular yoruluyor veya sakatlanıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi iyi oyuncularla, normalden biraz daha fazla dinlenme hakkı tanıyarak böylesine iyi bir lig tasarlamaya çalışıyor, bence bu çok iyi. Ülkeden ülkeye seyahat ediyoruz ve yine de yerel ligde de oynamamız gerekiyor ve oyuncuların iyileşmek için zamana ihtiyacı var. Bazı takımlar bu kadar hızlı toparlanmak için en iyi donanıma sahip olmayabilir. Bu bir gerçek. Dolayısıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi’nin bunun bilincinde olması gerçekten çok iyi.” açıklamasında bulundu.