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James Anderson: Fenerbahçe'ye karşı evimizde kritik bir maça çıkacağız

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncularından James Anderson, Play-Off'lar adına evlerinde kritik bir maça çıkacaklarını belirtti.

02 Mart 2022, Çarşamba 16:05 Son Güncelleme:
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James Anderson: Fenerbahçe'ye karşı evimizde kritik bir maça çıkacağız

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak İstanbul Derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncularından James Anderson, Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

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Play-Off'lar adına kritik bir maça çıkacaklarını belirten Anderson, "Evimizde kritik bir karşılaşmaya çıkacağız, artık her maç Play-Off’lar için büyük önem taşımakta. Zorlu bir mücadele olacak ama son dönemde oynadığımız oyunu sahada ortaya koyabilirsek karşılaşmadan galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi. 

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