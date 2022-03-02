Turkish Airlines EuroLeague'in 28. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak İstanbul Derbisi heyecanı yaşanacak. Anadolu Efes'in tecrübeli oyuncularından James Anderson, Fenerbahçe Beko maçı öncesi açıklamalarda bulundu.





Play-Off'lar adına kritik bir maça çıkacaklarını belirten Anderson, "Evimizde kritik bir karşılaşmaya çıkacağız, artık her maç Play-Off’lar için büyük önem taşımakta. Zorlu bir mücadele olacak ama son dönemde oynadığımız oyunu sahada ortaya koyabilirsek karşılaşmadan galibiyet ile ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.