Scout ekiplerinin önerisi sonrasında Aslan’ın hocası Fatih Terim’in gözüne giren genç orta saha oyuncusu Jakub Moder ile ilgili yaşanan gelişmeler yüzleri güldürdü. Lech Poznan ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile gerçekleştirilen ilk görüşmelerde olumlu sonuç alındı. Polonyalı oyuncunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye can attığı belirtildi. Arada bulunan bir çok pürüz halledilirken, yapılan görüşmelerde önemli yol katedildi. Bu sezon 38 maça çıkan Moder, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 7 de gol pası verdi