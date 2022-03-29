Los Angeles'ta gerçekleştirilen 94. Oscar Ödülleri'nde, En İyi Film Ödülü Coda'nın olurken, Will Smith "King Richard" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Will Smith'in ödülünü almadan önce yaptığı hareket geceye damga vurdu.

DÜNYAYI ŞOK EDEN TOKAT

Chris Rock, Smith'in saçkıran hastalığı geçiren eşi Jada Pinkett Smith'in saçıyla ilgili şaka yapınca, Smith sahneye çıktı ve hızla yürüyerek Rock'ın yüzüne sert bir tokat attı. Daha sonra yerine oturan Smith, iki kez Rock'a yönelik ‘Karımın adını ağzına alma’ diye bağırdı.

JAKE PAUL'DAN RİNGE ÇIKMALARI İÇİN 30 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Milliyet'in haberine göre eski Youtuber olan boksör Jake Paul, Will Smith ve Chris Rock'un ringte boks maçına çıkması için olay bir teklif yaptı. Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Paul, 'Will Smith için 15 milyon dolar ve Chris Rock için 15 milyon dolar vermeye hazırım. Hadi Ağustos ayında şunu yapalım.' ifadelerini kullanarak teklifini açıkladı.

Daha sonra bir tweet daha atan Jake Paul, 'Birisi acilen bana Will Smith'in boks temsilcisiyle telefon görüşmesi ayarlasın' yazdı.

UFC BAŞKANI: İZLENMEYE DEĞER BİR OSCAR ŞOVU'

Paul'un bu teklifi sosyal medyada büyük ses getirirken sürpriz bir isimden de açıklama geldi. Karma dövüş sanatları organizasyonu olan UFC'nin başkanı Dana White da bir tweet atarak 'NİHAYET! İzlemeye değer bir Oscar şovu var. Ve Chris Rock'un çenesi' yazdı.

DAHA ÖNCE DE KANYE İÇİN TEKLİF YAPMIŞTI

Jake Paul daha önce de Kanye West ve Pete Davidson'un boks maçına çıkmaları için 60 milyon dolarlık teklif yapmıştı.