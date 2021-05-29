Çin Süper Ligi ekiplerinden Dalian Pro'da futbol hayatını sürdüren Fenerbahçe 'nin eski oyuncusu Jailson transferin gözdesi konumunda. Avrupa'ya geri dönmek isteyen Brezilyalı futbolcu için Yunanistan'dan Olympiakos ile Panathinaikos ile Fransa'dan Marsilya'nın devrede olduğu öğrenildi.

Globo.com'un haberine göre; Jailson bu transfer döneminde kesin olarak Avrupa'ya dönecek. Transferde de en iddialı takımın Marsilya olduğu söylendi.

Fenerbahçe'de performansıyla zaman zaman eleştirilen hatta zaman zaman savunmada görev alan Brezilyalı'nın nasıl bir karar vereceği şimdiden büyük merak konusu oldu.







