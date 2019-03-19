Son dönemde Ersun Yanal’dan kesik yiyen Jailson, bunu dert etmiyor. Brezilyalı, doğacak oğlunun verdiği mutlulukla çalışmalarını iştahla yapıyor. Başakşehir karşılaşmasında oyundan alınırken keyifsiz gözüken Jailson, Sivas karşılaşmasına sonradan girip dogacak oğlunun verdiği coşkuyla da adeta 2 kişilik koştu. Rakibin 2-1 geriye düştükten sonra orta sahayı rahat geçememesinde Brezilyalı’nın etkisi büyüktü. Arkadaşları da onu tebrik etti.

TATİL DE EKSTRASI OLDU!

Sivas maçının ardından milli ara sebebiyle birçok futbolcu özel aracıyla stattan ayrıldı. Jailson, geri dönüşle gelen zafer sonrası keyfi yerindeydi. Karşılaşma hakkında görüş belirtmek istemeyen Brezilyalı futbolcuya ‘İyi tatiller’ dedikten sonra doğacak erkek çocuğu için de tebrik ettik. Jailson da “Çok mutluyum, teşekkür ediyorum. Bebeğim bize şans getirdi” cevabını verdikten sonra ayrıldı.

Kaynak: Akşam