Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşına büyük umutlarla çıkan ancak yine savunmasındaki inanılmaz hatalarla turu kaybeden Fenerbahçe'de defans tümüyle çöktü.

Savunmaya kaliteli oyuncu alınamadı!

Uzun süredir Simon Kjaer dışında takıma faydalı bir stoper alamayan Fenerbahçe, son dönemde Jailson'u bu bölgede tercih etmiş ancak Brezilyalı'dan da fayda sağlayamamıştı. Ersun Yanal'ın da uzun süre stoperde oynattığı orta saha oyuncusu bir süre sonra ciddi hatalar yapmaya başlayınca kulübeye çekilmiş, özellikle Galatasaray maçında Onyekuru karşısında darmadağın olmuştu.

Ekuban'la yarışmaya kalktı!

Maçın 61. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine oyuna giren Jailson, 83'te gelen Sörloth golünün kahramanı Ekuban karşısında adeta eridi. Taç çizgisinde topu alan Ganalı hücumcunun ne kadar hızlı bir oyuncu olduğu bilinmesine rağmen Jailson, ona mesafeli yaklaşmak yerine yan yana mücadeleyi tercih etti. Ekuban Jailson'a adeta fark atarak, Sörloth'a 'Al da at' dercesine pası verdi ve golde büyük pay sahibi oldu. Brezilyalı, Ekuban'ı düşürüp en azından gol pozisyonunu da önleyebilirdi.

Bu hata Jailson'un savunmada ne kadar eksik bir oyuncu olduğunu tekrardan gözler önüne sererken, Sarı Lacivertliler'in bu bölgedeki eksikliği yine gün yüzüne çıktı.





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