Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrıldı ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadelenin ikinci yarısı oynanırken Kanarya'nın Brezilyalı yıldızı Jailson, Tahir Karapınar'a sert tepki gösterdi.

Oyuna girmek için hazırlanan başarılı futbolcu, Karapınar'ın karar değiştirmesi sonrası hayal kırıklığına uğradı. Elinde bulunan su şişesini fırlatan Jailson'un moralinin bir hayli bozuk olması gözlerden kaçmadı.

O anlar muhabirimiz Murat Akbaş'ın objektiflerine böyle yansıdı.