Jailson'un maç sonu yayıncı kurulşa açıklamaları şu şekilde:

Deplasmanda kazanmanın önemini biliyorduk. Bu akşam herkes çok çalıştı. Tanrıya şükürler olsun ki istediğimizi aldık. Kısa bir tatilden sonra iyi çalışarak ikinci yarıya daha güçlü dönmek istiyoruz.

Gol için çok mutluyum. Galibiyeti getiren gol oldu ama asıl galibiyeti getiren bizim takım halinde mücadele etmemizdi.

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