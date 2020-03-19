Jailson’a talip var
Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson bu sezon daha çok stoperde olmak üzere toplam 29 maça çıktı. Bireysel hataları yüzünden sarı-lacivertli takım kayıplar yaşamasına rağmen 24 yaşındaki oyuncuya ülkesinden talip çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon 29 maçta forma giydi. Jailson bunların 21’inde stoperde oynadı ve yaptığı bireysel hatalarla birçok mücadelede takımının kayıp yaşamasına neden oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.
Brezilya ekibi Corinthians’ın sezon sonunda Jailson için devreye girerek Fenerbahçe’ye teklif sunacağı belirtildi.