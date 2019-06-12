Jailson piyangosu: 12 milyon Euro

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak istiyor ancak bir yandan da ekonomik sorunlar ve FFP ile boğuşuyor. Transfer için oyuncu satması gereken Sarı- Lacivertliler’e bu sıkıntılı dönemde adeta piyango vurdu.

Lazio’ya yakınlığıyla bilinen Lalaziosiamonoi.it’in ‘özel haberi’ne göre Mavi-Beyazlılar, Jailson’a kancayı taktı. Lazio, uzun süredir Eljif Elmas’ı takip ediyordu. Lazio, Makedon oyuncunun transferinde istediğini elde edemedi. Ancak Elmas’ı izlerken Sarı- Lacivertliler’in Sambacı’sı da İtalyanlar’ın beğenisini kazandı.

‘Güçlü, markajcı’

Habere göre Badelj ile yolları ayırmaya hazırlanan başkent ekibi, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Sarı- Lacivertliler için bu rakamın ‘reddedilemeyecek kadar iyi’ olduğu yorumu yapıldı. Jailson ile ilgili hazırlanan tanıtım yazısında ise oyuncunun fiziksel anlamda güçlü, markaj yeteneğinin üst düzeyde ve hava toplarındaki hakimiyetinin etkili olduğu belirtildi.

Bütçe iyice rahatlayacak

UEFA Finansal Kontrol Kurulu Yargı Dairesi, bu ay sonunda Fenerbahçe’nin FFP anlaşmasıyla ilgili kararını açıklayacak. Sarı-Lacivertliler’e ceza gelmese bile ‘sattığın kadar al’ kuralının devam etmesi bekleniyor. Eljif Elmas için Atletico Madrid ile 14 milyon Euro’ya el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Jailson’u da 12 milyon Euro’ya satabilirse, 26 milyon Euro gibi bir iyi sayılabilecek transfer bütçesine sahip olacak. Şampiyonluk kadrosunun kurulması konusunda yönetimin eli güçlenecek.