Jailson neden oynamıyor? Sebebi ortaya çıktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, son maçlarda sahaya çıkardığı 11’lerde Sportif Direktör Damien Comolli’nin sezon başında yaptığı transferlerin hiçbirine yer vermedi.

Islam Slimani, Frey, Andre Ayew ve Jailson gibi isimler ya kulübedeydi ya da kadroya giremedi. Genel olarak taraftarlar Jailson dışında Yanal’ın bu kararlarını doğru buluyordu. Fenerbahçe’nin hocası, sezon başı Comolli önderliğinde yapılan planlamayı beğenmiyor, transferlerin çoğunu da yeterli görmüyor. Zaten kadro seçimlerini yaparken bu net bir şekilde görülüyor.

Bu isimlerden biri diğerlerinde farklı durumda. O da Jailson. 23 yaşındaki futbolcudan aslında teknik heyet ümitli. Ancak an itibariyle form durumu olarak aynı bölgede bulunduğu oyuncuların gerisinde. Özellikle de Tolgay Arslan’ın.

Tolgay ve Eljif

Brezilyalı bu bölgede alternatifsizdi. Ancak devre arası transfer dönemiyle işin rengi değişti. Ersun Yanal’ın daha Trabzonspor’dayken çok istediği ve beğendiği Tolgay Arslan bu bölgeye transfer edildi.

Antrenmanlar ve maçlardaki performanslara bakıldığında Tolgay öne çıktı. Jailson ise form düzeyi olarak teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı. Bu nedenle kulübeye geldi. Eljif de benzer şekilde rekabette geride kalan isimlerden biri oldu.

Brezilyalı futbolcunun bir adım daha geride defansın önünde de kullanılması gündeme gelse de burada Mehmet Topal rakipsiz gözüküyor. Tecrübesi, fiziği ve gerektiğinde iki stoperin arasına girip üçüncü stoper olarak oynaması sebebiyle Jailson’un önünde yer alıyor.

Mehmet Ekici ve Zacj’ın bulunduğu ön bölgede de futbolcunun oynaması yapı olarak zor. Bu yüzden Jailson antrenmanlarda kendini gösterip Tolgay’dan formayı almaya çalışacak.

(Milliyet)