Jailson kulüp aramaya başladı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu, bu sezon birçok maçta yaptığı hatalarla takımını yaktı. Jailson, Gençlerbirliği karşısında da sevmediği stoperde görevlendirildi ve yine ciddi hatalara imza attı. Teknik ekip, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında çıkarttı. Brezilya’da Gauchazh’da yer alan habere göre Jailson, bu karşılaşma sonrası ayrılık kararı aldı ve menacerine kulüp bulma talimatı verdi. Sambacı, ülkesine dönebilir.