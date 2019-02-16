Jailson: Kafamızı kaldırmamız lazım

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında evinde Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de golün sahibi Jailson maç sonunda açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2019, Cumartesi 21:17
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Jailson: Kafamızı kaldırmamız lazım

Galibiyeti alamadıkları için üzgün olduklarını belirten Brezilyalı oyuncu maçla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Rakibimizin gördüğü kırmızı kartın ardından avantajımız vardı ancak bu avantajı kullanamadık. Rakibimiz de baskıdan çok iyi çıktı onları da tebrik ediyorum. Aslında çok iyi konsantre olmuştuk ancak kontra ataktan bir gol yedik. Kafamızı kaldırdık ve golü de bulduk ancak yeterli olmadı. Toparlanmamız lazım önümüzde başka maçlar var"

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