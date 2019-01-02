Jailson ikinci devreyi iple çekiyor

Galatasaray ile oynanan derbi maçta yaşanan olayların ardından kırmızı kart görüp 8 maç ceza alan ve bu cezasını ligin son haftasında tamamlayan Jailson, ikinci yarı öncesi iddialı konuştu.

02 Ocak 2019, Çarşamba 06:06
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Jailson ikinci devreyi iple çekiyor

Galatasaray maçı sonundaki olaylar nedeniyle PFDK tarafından 8 maçla cezalandırılan Jailson, ikinci yarı öncesi iddialı konuştu, “Toparlanıp, geri döneceğiz” dedi.

Cezasının ilk yarı sonunda bittiğine de dikkat çeken Brezilyalı yıldız, “Oynamadığım 8 haftanın acısını ikinci yarıdaki performansımla çıkaracağım. İlk yarıda Süper Lig’deki kötü gidişimiz, biz futbolcular üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Ancak ikinci yarıda her şey çok farklı olacak” diye konuştu.

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