Süper Lig’in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Jailson, ''Çok mutsuzuz, istediğimiz skoru alamadık. Çok fazla bireysel hata yaptık.'' dedi.

Mağlubiyetten ötürü çok mutsuz olduklarını ifade eden Jailson, “Tabii ki çok mutsuzuz. İstediğimiz skoru alamadık. Buradan hedefimizi gerçekleştiremeden dönüyoruz. Bireysel çok fazla hata yaptık ama başımızı kaldırmamız gerekiyor. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağız. İyi bir maç çıkarmamız gerekiyor.” dedi.

Oynadığı pozisyon hakkında sorulan soruya ise Brezilyalı futbolcu, “Kendimi gayet iyi hissediyorum. Her gün antrenmanlarda da çalıştığım bir pozisyon. Maalesef bugün bir hata yaptım ama hangi pozisyonda oynarsam oynayayım böyle bir hata yapmamam gerekiyordu. Şimdi daha fazla çalışmamız gerekiyor ki önümüzdeki maçlarda daha iyi maçlar çıkartalım.” diye cevapladı.

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