"Jailson çok büyük şans"

Beşiktaş derbisini statta izleyen Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Diego Lugano, yakından tanıdığı Jailson için övgü dolu ifadeler kullandı.

26 Eylül 2018, Çarşamba 07:29
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Haber Global’e konuşan Sao Paulo Kulübü Sportif Direktörü Diego Lugano, defans hattındaki oyuncularla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, “Diego Reyes’i çok fazla tanımıyorum ama Jailson, Gremio’da çok başarılı bir sezon geçirdi. Takım olarak da sezona damga vurdular. Bence Jailson, Fenerbahçe için büyük bir şans. Fenerbahçe de Jailson için şans olacak. Yaşı henüz çok genç ve çok daha fazla gelişim gösterebilecek bir oyuncu. Fenerbahçe’nin her sezon şampiyonluğa oynaması Jailson’u daha da geliştirecek ve rekabetçi bir oyuncu yapacaktır” dedi.

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