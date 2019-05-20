Jailson: Bugünkü galibiyet çok önemliydi

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Fenerbahçe, Moses'ın 58. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve galibiyet serisini 3 maça taşıdı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin Brezilyalısı Jailson, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Brezilyalı futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Bugünkü galibiyet çok önemliydi, maçın çok zor olacağını biliyorduk ama takımımızın gücünü de göstermemiz gerekiyordu. Tanrı'ya şükürler olsun ki kazandık."

"Maçın zor olacağını biliyorduk, skor üstünlüğü sonrasında rakibimiz daha fazla atak yapmaya başladı. Maçın sonuna kadar savaşmamız gerekti. Şimdi birazcık dinlendikten sonra son maça hazırlanacağız. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz."