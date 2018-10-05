Jailson bu kez sınıfı geçti

Brezilyalı futbolcu, geldiği günden bu yana en iyi performansını Trnava karşısında sergiledi.

Orta sahada bu kez tek başına görev yapan Jailson, 6 top kapıp 10 ikili mücadele kazanarak rakibe göz açtırmadı. 23 yaşındaki futbolcu ayrıca 51 pas denemesinin 42’sinde isabet sağlarken, 2 adam geçme denemesinde de başarılı oldu.

Jailson, tek şut denemesinde ise çerçeveyi bulamadı. Brezilyalı futbolcu kaçtan sonraki açıklamasında, “Özgüvenimizi kazanmamız açısından güzel bir maç oldu. Zor durumda olduğumuzun farkındayız ama hep birlikte bunu aşacağız” dedi.