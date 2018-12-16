Jahovic: Bu maçta şeytanın bacağını kırdım

Kasımpaşa maçına damga vuran isimlerden biri olan Adis Jahovic maç sonrası zorlu müsabakayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Çok zor bir maçtı. Kasımpaşa iyi bir takım, onlara karşı baya bir mücadele sergiledik. Fiziksel olarak çok yorulduk ama oyunda geriye düşsek bile takım olarak ortaya çok iyi bir karakter koyduk ve maçı haklı bir şekilde galip bitirmeyi başardık. Emeği geçen bütün takım arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Hocalarımız hafta boyunca bizi analizlerle bu önemli maça hazırladılar. Gerçekten çok mutluyuz, çok efor sarf ettik. Ancak emeğimizin sahadaki mücadelemizin karşılığını aldık.

Son üç haftada yakalamış olduğum birçok pozisyon vardı ama maalesef bunları iyi bir şekilde değerlendiremiyordum. Bu maçta şeytanın bacağını kırdım iki gol attım. Bunda en büyük pay sahibi bence takım arkadaşlarım, onlara yürekten teşekkür ediyorum. Kendi adıma da harika bir maçtı. Bu önemli galibiyete iki golle katkıda bulunduğum için ayrıca mutlu hissediyorum. Hafta içinde iyi dinlenip ve çok çalışarak sezonun ilk yarısını daha üst sıralarda bitirmek istiyoruz.”