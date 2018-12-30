Jahovic Beşiktaş için hazır kıta!

Konyaspor formasıyla bu sezon 16 maça çıkıp 6 gol atan Adis Jahovic, Konyaspor ile Beşiktaş'ın anlaşması halinde Siyah Beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

30 Aralık 2018, Pazar 09:32
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Jahovic Beşiktaş için hazır kıta!

Forvet hattını birden fazla isimle güçlendirmek için girişimlerini sürdüren Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ekiplerinden Konyaspor’un golcüsü Adis Jahovic’i de hedefleri arasına eklemişti. 31 yaşındaki Makedonyalı futbolcu için Yeşil- Beyazlılar’a 1.6 milyon Euro’luk bonservis önerisinde bulunan Beşiktaş Yönetimi’nin, pazarlıklara devam ettiği bildirildi.

Deneyimli futbolcunun da gelişmeleri menaceri aracılığıyla takip ettiği, kulüplerin anlaşması halinde Beşiktaş’a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Konyaspor formasıyla bu sezon 16 karşılaşmaya çıkıp 6 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Jahovic, geçen sezonun ilk yarısında da Göztepe formasıyla 18 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırmıştı.

Ömer Necati Albayrak

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