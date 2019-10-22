Borussia Dortmund’un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, milli takımdan Almanya’ya geç dönünce, başına gelmeyen kalmadı! Kulübün kendisine verdiği zamanda ülkeye gelmeyen Sancho, önce takımının geçen hafta 1-0 kazandığı M’Gladbach maçının kadrosuna alınmadı. Daha sonra kulüp, Sancho’ya 90 bin Euro da para cezası kesti. Önceki gün de teknik direktör Favre’nin talimatı üzerine 19 yaşındaki kanat oyuncusunun, takımdan ayrı olarak yoğun yağmur altında antrenman yaptığı bildirildi.



