Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, Premier Lig devlerinin ilk hedefi konumunda.

Manchester United ve Chelsea'nin iddialı olduğu Sancho yarışında, oyuncunun kararını etkileyecek faktörler söz konusu.

Liverpool'un çekildiği yarışta favori konumunda olan Manchester United, Şampiyonlar Ligi elemeleri için istediği bileti alamazsa Sancho'nun teklifi kabul etmeme ihtimali bulunuyor.

Dortmund forması altında oldukça başarılı bir dönem geçiren Sancho, önümüzdeki sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir takımın formasını giymek istiyor.