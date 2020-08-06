Jadon Sancho için 120 milyonluk bekleyiş

Yaz dönemindeki en büyük transfer bombası olması beklenen Jadon Sancho için anlaşma bir türlü sağlanamıyor. Borussia Dortmund, genç yıldızın bonservisine biçtiği 120 milyon Euro’luk bedelden hiçbir şekilde taviz vermiyor. Manchester United cephesi ise koronavirüs salgını nedeniyle krize giren spor ekonomisinde, bu seviyelerdeki bir rakama kesinlikle yanaşmayacağını ısrarla belirtiyor. Takımın teknik patronu Solskjaer de son basın toplantısında bu görüşmeye dikkat çekerek, “Bu yıl transfer dönemi uzun olacak. Bu nedenle acele etmeye gerek yok” ifadesini kullandı.

‘United oyuncuyla anlaşmadı’

Sonucu merakla beklenen bu transfer girişiminde bir de çarpıcı iddia ortaya atıldı. İngiliz kulübüne yakın kaynaklar, United’ın Sancho ile el sıkıştığını öne sürmüştü. Ancak Alman kulübüne yakın kaynaklar ise böyle bir anlaşmanın kesinlikle olmadığını, Manchester United’ın ne Sancho ile ne de Dortmund’la mutabakata varabildiğini iddia etti