Jadon Sancho, formunun düşmesine ilişkin konuştu

Borussia Dortmund'un İngiliz yıldızı Jadon Sancho, sezonu beklenilen şekilde açamadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'a transferinin yaz aylarında gerçekleşmemiş olması nedeniyle form düşüklüğü yaşadığı belirtilen Jadon Sancho, söz konusu iddialara cevap verdi.

Transfer söylentilerinin formunu düşürdüğüne ilişkin soru karşısında ITV'ye açıklamalarda bulunan Sancho, "Hayır, böyle olduğunu düşünmüyorum. Her oyuncunun kariyerinde küçük bir düşüş olabilir. Şu anda bunu yaşıyorum. Tam anlamıyla geri dönüyorum. Bana inanan ve beni oynatmaya devam eden antrenörlerim olduğu için mutluyum" ifadelerini kullandı.