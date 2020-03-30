Dortmund forması giyen Jadon Sancho, corona virüsü salgını ortaya çıkmadan önce müthiş bir sezon geçiriyordu. Günümüzde adı Barcelona'nın transfer listesine giren 2000 doğumlu İngiliz oyuncu, 2019-2020 sezonunda 23 yaş altı oyuncular arasında adeta rekor kırdı.

Jadon Sancho bu sezon 15 asist yaptı ve 23 yaş altı oyuncular içinde en başarılı isim oldu. Sancho ayrıca 14 gol atıp sadece lig maçlarında 29 gol katkısı yaptı. Sancho'nun ardından Nkunku ve Trend alexander Arnold sıralandı.

Avrupa'da en çok asist yapan U23 oyuncuları (lig maçları)

1 Jadon Sancho 15

2 Christopher Nkunku 14

3 Trent Alexander-Arnold 12

4 Odsonne Edouard 12

5 Akram Afif 11

6 Umar Sadiq 11

7 Stewart Nixon 11

8 Achraf Hakimi 10

9 Steven Bergwijn 10

10 Florinel Coman 10