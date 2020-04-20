Corona virüs günlerinde takımlar gelecek sezon için transfer çalışmalarına devam ediyor. Almanya Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho, Manchester United ile sözleşme detaylarında anlaşmaya vardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Bundesliga'da gösterdiği performansla adınıdan sıkça söz ettiren 20 yaşındaki İngiliz futbolcu için Manchester United tüm şartları zorlamaya hazır. Genç futbolcu da gfelecek sezon Premier Lig'de mücadele etmeye sıcak bakıyor.

Sancho bu sezon Bundesliga'da 23 maçta forma giydi ve 14 gol, 16 asistlik performansa imza attı. Genç futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde de bu sezon 8 maçta forma giyme şansı yakaladı ve 2 gol, 2 asistlik performansa imza attı.



