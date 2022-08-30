Jackson Muleka: Hücumda her şeyimizi vermeye çalışıyoruz

Süper Lig 'in 4. haftasında konuk ettiği Sivasspor 'u 3-1 mağlup eden ve averajla liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş 'ta Jackson Muleka, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Attığı 2 golle galibiyette başrol oynayan Kongolu yıldız, takım halinde iyi oynadıklarını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

''Böyle bir taraftarın önünde maksimum performansla oynamaya çalışıyoruz. Tanrıya şükrediyorum. Takıma katkı vermeye devam ettim. Takım halinde iyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık. Hücum hattında her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Hepimiz kaliteli oyuncularız. Önde baskı yapmaya çalışıyoruz. Pozisyonlar bulduğumuzda golle sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Hücum tarafında kolektif olarak takıma katkı veriyoruz. Takıma katkı sağlamaktan keyif alıyoruz.''







