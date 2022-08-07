Beşiktaş , Süper Lig 'in ilk hafta maçında Kayserispor'u Rachid Ghezzal'ın 90+6'da attığı golle 1-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar özellikle ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Beşiktaş'ın yeni hücum silahlarından Jackson Muleka, ilk resmi maçında etkisiz kaldı. İstediklerini yapamayan Muleka, 57. dakikada oyundan alındı ve yerine Kevin N'Koudou girdi.

Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Kasımpaşa'da forma giyen ve 14 maçta attığı 12 golle adeta şov yapan 1999 doğumlu Muleka, transferin gözdesi haline gelmişti. Siyah-Beyazlı yönetim, Demokratik Kongolu forvetin bonservisi 3.35 milyon Euro karşılığında Standard Liege'den almıştı.