Jack Wilshere: Sahada mesafeye nasıl dikkat edeceğiz?

İngiltere futbolunun gündemindeki "Project Restart" hakkında görüş bildiren son futbolcu Jack Wilshere oldu. West Ham United'ın orta saha oyuncusu, "Güvenli olmadığı takdirde hiçbir oyuncu sahalara dönmek istemiyor." dedi.

Belirlenen kuralları futbol sahasında uygulamanın güçlüğüne değinen Wilshere, "Aynı anda hem futbol oynayıp hem de sosyal mesafeye nasıl dikkat edeceğimizi anlamıyorum." diyen Wilshere, yetkililerin bu soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi.

Premier Lig başkanı Richard Masters önceki günlerde, "Project Restart"a karşı çıkan futbolcuların aşılmayacak bir engel olmadığını söylese de, oyuncuların karşıt görüşleri İngiliz basınında gün aşırı yer alamaya devam ediyor.