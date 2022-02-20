Jack Wilshere Danimarka kulübü AGF ile anlaştı

Jack Wilshere, Danimarka takımı Aarhus ile sözleşme imzalayarak futbola geri döndü.

Geçen sezonun sonundan bu yana kulüpsüz olan 30 yaşındaki oyuncu, son olarak Championship kulübü Bournemouth'da forma giydi.

Sezon sonuna kadar yapılan anlaşmada performanslarına göre kulüpte bir yıl daha kalma hakkı bulunuyor.

İmza töreninde konuşan Wilshere şunları söyledi; '' Bu yıl Arsenal ile antrenmanlara çıktığımdan bu yana fiziksel olarak gerçekten iyi durumdayım ve kendimi formda hissediyorum. Takıma girip katkı yapmak istiyorum.'' dedi.



