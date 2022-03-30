Jaap Stam, yeni teknik direktörle birlikte çalışmak ve kulübün eski ihtişamına geri dönmesine yardımcı olmak için Manchester United'a dönmeye istekli olacağını açıkladı.

49 yaşındaki Stam yaptığı açıklamada; "Eğer onlar (Manchester United) benden (koçluk/yönetim rolü üstlenmemi) isteselerdi, şüphesiz hemen yapardım" dedi.

'United'ın benim de hayatım orada harika sezonlar geçirdim, kupalar kazandım ve bu benim için çok önemliydi.' ifadelerini kullandı.

Eylül ayında MLS kulübü FC Cincinnati ile yollarını ayıran Stam, 1998 ve 2001 yılları arasında Man United'ı forması giydi ve kulüpte geçirdiği süre boyunca üç Premier Lig şampiyonluğu, FA Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.