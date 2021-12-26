İzzet Karakulak: Puan almak bizim için önemliydi

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Eyüpspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Balıkesirspor’da teknik sorumlu İzzet Karakulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. İlk yarının son maçını oynadıklarını söyleyen İzzet Karakulak, şu ifadeleri kullandı:

“Hatta bu yılın son maçını oynadık. Son bölümü oldukça karşılıklı pozisyonlarla geçti. Maçın ilk yarısı ve ikinci yarısına bakacak olursak, özellikle ilk yarının 20 dakikalık bölümüne kadar ceza sahamıza girmeyen bir rakip vardı ve biz de 2-3 farklı öne geçebilirdik. Köşe vuruşunda oyuncuların bir anlık beklediği bir pozisyonda golü yedik. Sonrasında beraberliği bulduk öne geçecek pozisyonları da bulduk. Ligin son sırasındayız ama son bölümlerde kaybettiğimiz bir süreç yaşamıştık.''

''En azından puan almak bizim için önemliydi. Son bölümde biraz geriye yaslandık ve rakibimiz önemli pozisyonlar buldu. 2022 yılına puanla girmek yeni bir umut. Malum bizim transfer yasağımız var, buraya 17 oyuncuyla geldik. Sakat oyuncuların eksikliklerine oyuncu takviyesi yapamadık. Bugün alınan puanda emeği geçen bütün oyuncuları tek tek tebrik ediyorum. Balıkesirspor için önemli bir puandı”

İHA