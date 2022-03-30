İzmir kulüplerini ortak paydada buluşturan çatı kuruluş olan İZVAK, taraftarlar ile camiaları daha soğukkanlı ve hoşgörülü olmaya çağırdı. İZVAK yönetiminin açıklamasında, " Süper Lig 'deki temsilcilerimizden Göztepe 'de Sayın Mehmet Sepil’in başkanlık görevini bıraktığını açıklamasının ardından diğer temsilcimiz Altay’da da Sayın Özgür Ekmekçioğlu üzerindeki baskılar devam ediyor. Futbol bir sonuç oyunu. Bu açıdan baktığımızda skor odaklı bakış açılarını bir noktaya kadar anlaşılabilir bulabiliriz. Ancak öncelikle sezon sonuna yaklaştığımız bu günlerin birlik günü olduğunun altını kalın bir çizgiyle çizerek, tüm spor kamuoyunu fotoğrafı biraz daha geniş açıdan incelemeye, daha soğukkanlı ve hoşgörülü olmaya çağırıyoruz" denildi.

"Biliyoruz ki önce pandemi, ardından ekonomideki dalgalanmalar herkes gibi kulüplerimizi de sert bir şekilde etkiledi. Süper Lig’deki yayın gelirleri büyük erozyona uğradı. Bugün Süper Lig’deki naklen yayın geliri bir takımın neredeyse 2-3 futbolcunun maliyetini bile karşılayamıyor. Pandemi süreciyle birlikte tribün gelirlerinin dibe vurması tüm takımların kanayan yara olarak işaret ettiği bir gerçek. Diğer bir gerçek ise sezon boyunca yaşanan inanılmaz hakem hataları ve yaşanan kaos ortamının en çok takımlarımıza zarar vermesi. Süper Lig’de mücadele etmenin yıllık bütçesi ise minimum 300 milyon TL civarında. Bu tablonun altından kalkmak hiç mi hiç kolay değil. Futboldaki rakamlar yöneticilerin karşılayabileceği seviyeyi çoktan aşmış durumda. Öte yandan Süper Lig’de gelecek sezonun yayın haklarına dair sis perdesi kalkmış değil. Öngörülemeyen bir geleceğe dair bütçe planlaması yapmak mümkün olamaz! TFF için futbolcu ve teknik adamlar kadar kulüpleri de koruyan ve haklarını garanti edecek bir sistem kurmak bugün acil bir gerekliliktir" ifadelerinin kullanıldığı açıklama şöyle devam etti:

"Tam da bu noktada bu bütçeleri göğüsleyen, en zor günlerde sorumluluk alan, ekonomik kaynak yaratma konusunda fedakarca çalışan başkan ve yönetimlerimize haksızlık edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Filmi biraz geriye sardığımızda göreceğimiz şudur: Hem Sayın Sepil, hem de Sayın Ekmekçioğlu, yönetimleriyle birlikte kulüplerine çok büyük başarılar yaşatmışlar, tüm İzmirlileri gururlandırmışlardır. İzmir, bu iki başkanın yönetiminde uzun yıllar sonra Süper Lig’de iki takımla temsil edilme mutluluğunu yaşamaktadır. İki başkan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nın bitirilmesi için yoğun çaba ve emek ortaya koymuştur. Kulüpler arasındaki işbirliğinin en üst seviyeye çıkması, Türkiye’ye model olan İzmir futbolundaki barış ortamı hepimizin ortak eseridir. Bunları unutmak hiçbir İzmirliye yakışmaz.

İzmir olarak başkan ve yönetimlerimize teşekkür borçlu olduğumuza inanıyoruz. Aile olmak zor günde dayanışma ve birlik içinde olmayı gerektirir. Günümüz birlik günüdür. İzmir’imizin tüm yönetim kademelerini, sivil toplum kuruluşlarımızı ve renklerine aşık taraftarlarımızı, kulüp başkanlarımızın ve yönetimlerimizin yanında yer almaya davet ediyoruz. Çünkü İzmir’e vefa yakışır."

DHA