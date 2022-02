İZMİR, (DHA)

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, kent yöneticilerine ziyaretlerini sürdürüyor. İZVAK yönetimi bu kez İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti. Özgener'in her zaman İZVAK oluşumunun ve İzmir kulüplerinin yanında olduğunu belirten Başkan Ali Erten, "Aynı zamanda bir spor adamı olan, sporun içinden gelen Sayın Mahmut Özgener, fikirleri, bilgi ve birikimleriyle kulüplerimize ve bize desteğini her zaman hissettirdi. Her zaman da yanımızda oldu. Birlik ve beraberliğimiz bizim en büyük gücümüz. Kendisini kulüplerimiz için bir şans olarak görüyoruz ve çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kulüplerin kendi aralarındaki dostluk ve dayanışma zincirine şehrin lider kurum ve kuruluşlarını entegre etmek için yapılan çalışmaların ve ziyaretlerin önemine vurgu yapan Başkan Erten ve yönetimi, ardından İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret etti. Şahne ile özellikle madde bağımlılığına karşı başlatılan mücadeleye sporla nasıl destek verilebileceği ve yapılacak iş birlikleri görüşüldü. Başkan Erten, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye yakın ilgisi için teşekkür ederken, kulüplerimize daha fazla destek için şehrin tüm diğer dinamikleri ile bir araya gelmeye devam edeceklerini belirtti.