İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) mart ayında yapılması öngörülen yönetim kurulu seçimi öncesi Emre Sarıgedik, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Aynı zamanda Küçük Kulüp Derneği Başkanı olan Emre Sarıgedik, "Dinamik Grup" ismiyle genç bir ekip oluşturduklarını ve çeşitli projelerle yönetime talip olduklarını söyledi. Karaca Kültür Merkezi'nde aday yönetimiyle basın toplantısı düzenleyen Emre Sarıgedik, "Türkiye'de sporun ve futbolun ilklerini barındıran İzmir, mazisiyle istisnasız şekilde bir numara olsa da bugün istenen seviyenin oldukça gerisinde yer almaktadır. Hiç şüphesiz ki İzmir'in eksiği birlik ve dayanışmadır. İzmir'in hak ettiği noktaya gelmesi imkansız değildir" dedi.



"İzmir bayrağını yeniden göndere çekebilmek adına yönetime talibiz" diyen Sarıgedik, göreve gelmeleri halinde İzmir'in yeni sporcular yetiştirebilmesi adına altyapılara destek olacaklarını, okullar arasında turnuvalar düzenleyeceklerini, amatör branşlara ve kadın sporuna önem vereceklerini, gençlere ve çocuklara İzmir kulüpleri sevgisi aşılayacaklarını, İzmir'i kamp merkezi haline getirmek için çalışacaklarını, kente sporcu sağlığı merkezi kazandıracaklarını, İzmir lobisi oluşturacaklarını, İzmir kökenli hakem sayısının artmasını teşvik edeceklerini ve İzmir kulüplerinin belediyeler ve kamu kuruluşlarından destek alabilmeleri ve alınan desteğin hakkaniyetli bir şekilde dağıtılmasını sağlayacaklarını dile getirdi.



"İzmirliliğimizden kaynaklı bir şekilde taşın altına elimizi koyma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Kupalarda, zaferlerde, sevinçlerde buluşacağımız yarınlara birlikte yürüyelim" mesajı veren Emre Sarıgedik'in yönetim kurulu aday listesinde, Avni Yelkenbiçer (EGİAD Başkan adayı), Bülent Necimoğlu (Türkiye Tenis Federasyonu Başkanvekili), Görkem Perinçek (Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi), Feyzi Kaya (EGİAD Başkanvekili), Can Dirin (Dirinler Makina Yönetim Kurulu Üyesi), Faik İşçimenler, Orkun Ürkmez, Efe Barçın, İsmail Keskinoğlu, Murat Alabay (İş insanı), İlker Genç (Avukat), Onur Bascı (Öğretim üyesi), Ümit İlker Tangal (Yenigün Gazetesi İmtiyaz Sahibi), Mehmet Demirtaş, Burak Cilasun (Gazeteci) isimleri yer alıyor.