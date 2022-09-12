"Futbolda İzmir İklimi" sloganıyla İzmir kulüpleri arasında yıllardır özlenen birlik, beraberlik ve dayanışmayı gerçekleştiren, kulüplere statlar ve sponsorluklar başta olmak üzere bir çok konuda önemli destekler sağlayan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) iki isim daha, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevler üstlendi. İZVAK Başkan Vekili Talat Papatya'nın TFF Yönetim Kurulu Üyesi olmasının ardından İZVAK Başkanı Ali Erten, TFF Fair-Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu'na seçilirken, İZVAK Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Kışla da Dış İlişkiler İcra Kurulu'na alındı.

Erten, Karşıyaka Kulübü başkanlığı yaptığı dönemde Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'i Pınar Karşıyaka ile Barcelona arasındaki Euroleague maçına davet etmiş ve maçı Mehmet Sepil ile yan yana izlemiş, bu dostluk fotoğrafının sonrasında kendisi de sarı-kırmızılı kulübü ziyaret etmişti. Aynı sezon ise yine Karşıyaka'nın ev sahipliğinde oynanan maçta tribünler, kontenjan sınırı olmadan her iki takım taraftarına da açılmıştı. Bu girişimleri ile spor kamuoyundan büyük takdir toplayan Erten, Sepil ile birlikte Fair-Play Ödülü'ne layık bulunmuştu. İZVAK başkanlığı görevini halen devam ettiren Erten, İZVAK çatısı altında görev yaptığı altı yıllık süreçte, aynı fair-play ruhunu sürdürerek İzmir kulüpleri arasında güç birliği ve iş birliği sağlamayı başardı.

KIŞLA, ALTAY'DA GÖREV YAPTI

Regent's Park Oxford College mezunu Gökhan Kışla ise, Altay Spor Kulübü'nde uzun süre asbaşkanlık yaptı, yurt dışında farklı sektörlerde şirketlerin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Spor ve iş insanı Kışla, 2021 yılında yapılan genel kurulda Altay Spor Kulübü'nü temsilen İZVAK Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Altay'da çok uzun süre pazarlama ve kurumsal iletişimden sorumlu asbaşkan olarak görev yapan Kışla, siyah-beyazlı ekibin 3'üncü Lig'den Süper Lig 'e kadar yükseldiği dönemde de yönetim kurulu üyesi olarak hizmet verdi.

"EL ELE VERECEĞİZ"

Ali Erten, iki İZVAK yöneticisinin daha TFF'de görev almasını, İzmir kulüplerinin el ele vererek sağladığı iş birliğinin ve dayanışmasının sonucu olduğunu belirterek, "Yerel bazda kulüpler birliği olarak Türkiye'de ilk ve tek kuruluşuz. Vakfımızın kurucularına, emek ve destek verenlere, gönüllülük esasına göre çalışan tüm yönetici arkadaşlarımıza müteşekkiriz. Çok başarılı bir örneğiz. Geçmişte çok başarılı isimler federasyonlarda İzmir'imizi temsil etti. Adım adım o günlere geri dönmek istiyoruz. Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'nın TFF'de yönetim kurulu üyesi olmasıyla başlayan süreç, İzmir'imiz adına umut verici bir şekilde ilerliyor. Sayın Papatya, 12 yıl aradan sonra TFF yönetimine giren ilk İzmirli oldu" dedi.

ÖNEMLİ PROJELER OLACAK

Gökhan Kışla da TFF'nin yurt dışı temsilciliklerini aktif hale getirip, özellikle Türki Cumhuriyetler ve Afrika'da önemli projeler gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Bir İzmirli olarak böyle bir kurulda görev almak gurur verici. Bizlere güvenen ve görev veren Başta TFF Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi olmak üzere herkese teşekkür ederiz. İzmir'deki birliğin gücü giderek artıyor. İzmir'imizi her platforma çok daha güçlü bir şekilde temsil ederek İzmir İklimi kavramını ulusal bir motto haline getireceğiz" diye konuştu. (DHA)