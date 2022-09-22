HAKAN KAZANCI: GELENEKSEL OYUNLARIN YANI SIRA 40’DAN FAZLA OYUN DALI DA YER ALACAK

Bursa İznik’te 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde geçekleştirilecek oyunlar hakkında bilgi veren Hakan Kazancı, “İlki 2014 yılında Kırgızistan’da düzenlenen ve dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonu olan Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsünü ülkemizin mavi incisi İznik’te düzenleyeceğiz. Spordan sanata, gastronomiden geleneksel spor deneyimlerine dek pek çok etkinliği içerisinde barındıran oyunlar her şeyden önce; kültürel ve tarihi mirası korumayı ve yaygınlaştırmayı, kültürlerarası iletişimi, dostluk ve uyumu güçlendirmeyi ve geleneksel oyunları ve yarışmaları dünya çapında yaygınlaştırmayı ve teşvik etmeyi amaçlıyor. 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katılacağı 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları’nda geçmişten günümüze uzanan farklı geleneksel sporlar sergilenecek. Özel oluşturulan spor alanları çeşitli ve renkli müsabakalara ev sahipliği yapacak. Özellikle atlı oyunlar, ulusal güreşler, geleneksel okçuluk dallarında birbirinden güzel müsabakalar izleyeceğiz. Bu geleneksel oyunların yanı sıra 40’dan fazla oyun dalı da yer alacak. Dünya mutfaklarından çeşitli lezzetlere ev sahipliği yapan gastronomi etkinliğinde ise 20 ülkenin mutfağı, kendi ülkelerini temsilen en iyi aşçılar tarafından tanıtılacak. Bununla birlikte etkinlikler çerçevesinde el sanatları, sergi ve atölyelerimiz olacak” dedi.





BİLAL ERDOĞAN: GELENEKSEL SPORLARIN DÜNYADA GÜÇLENMESİ ANLAMINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Türk Devletler Teşkilatı ile bu günlere gelen 4’üncüsü gerçekleşecek oyunların artık önemli hatırlatma dönemine girdik. Hayırlı olmasını diliyorum. Dünya Göçebe Oyunları 2014’te Kırgızistan’da alınan kararla başladı. 2016 ve 2018 yıllarında yine Kırgızistan’da gerçekleştirilen dünyanın en büyük organizasyonu. 2015 yılında kurulduğumuzdan beri destek verdik. Merkezimizi Bişkek’ten İstanbul’a 2017 yılında taşıdık. Kurulduğumuzdan bu zamana kadar en büyük çatı olma özelliğimizi koruduk. Çalışmalarımızı bölgesel anlamda da devam ettiriyoruz. Böylelikle geleneksel sporların dünyada güçlenmesi anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizde 2017 yılından beri geleneksel sporlardaki gelişmeler de takdire şayan. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu 1 tane varken şu anda 4 ayrı federasyon geleneksel sporları destekliyor. Özellikle Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu son 3 yılın en iyi ivmelenmesini yaşıyor” diye konuştu.

BAKAN KASAPOĞLU: 4’ÜNCÜ DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI, TARİHİNDE MİLAT OLACAK

Dünya Göçebe Oyunları için geri sayıma geçildiğini ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “İnşallah 7 gün sonra İznik’te bir arada olacağız. Dünyanın en büyük geleneksel spor organizasyonunu gerçekleştireceğiz. Türkiye artık bir spor ülkesi. Mükemmel spor tesis altyapısı ile sporcu kadrosuyla bireysel ve takım olarak yükselen iddiasıyla bir spor ülkesi. Türkiye spor organizasyonları noktasında en güçlü organizasyonu gerçekleştirme anlamında bir destinasyon olarak da marka. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 170 spor organizasyonuna ev sahipliği yaptık. Geçtiğimiz aylarda Konya’da 55 İslam ülkesini bir araya getirdik. Bununla birlikte yine bu ay gerçekleşecek 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları, oyunlar tarihinde milat olacak. Bundan sonra bu marka da yoluna daha güçlü devam edecek. Heyecanlı ve mutluyuz. Tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum ama dünya Dünya Etnospor Başkanımız Bilal Erdoğan’a ayrıca teşekkür ediyorum. Son 8-10 yıllık süreçte geleneksel sporlar çok aşama kat etti. Gençliğin, halkın bu ilgisi ve sağlanan imkanlar Türkiye’nin her anlamda olduğu gibi liderliğini öncülüğünü ortaya koydu. Bu hedefleri bir yandan gerçekleştirirken diğer yandan yeni hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. İznik çok özgün beldelerimizden biri. Hem federasyonumuzu hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndaki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“102 ÜLKEDEN 3 BİNİ AŞKIN SPORCU KATILACAK”

Bakan Kasapoğlu, 102 ülkeden 3 bini aşkın sporcunun organizasyona katılım göstereceğini ifade ederek, “Bu birlikteliği sadece spor organizasyonu olarak görmüyoruz. Tarih, kültür, değerler anlamında toplulukları birleştiren köprü olarak görüyoruz. Elbette ülkeler arasındaki iş birlikleri ve kardeşlik anlamın önemli bir vesile olarak da görüyoruz. Aramızdaki samimiyeti artırarak daha üst noktalara taşıyacağız. Göçebe Oyunları kimlik sembolü. Kimliğinizi inşa eden önemli unsurlardan bir tanesi. Özellikle bu kimliğin yarınlara aktarılması, gelecek nesillerin sahiplenmesi, tanıması hepimiz için önemli. 4’üncü Dünya Göçebe Oyunları hem unutulmaz anlara sahip olacak hem de buraya gelen misafirler hatıralarını yanlarında götürecekler. Spor organizasyonu, bütünleşme ve birleşmenin vesilesi olacak. Bu oyunların dünya spor arenasında bir algı oluşturmasını ve saygın bir yer edinmesini istiyoruz. Global mesajını da daha güçlü kılmak istiyoruz. Bu vesileyle oyunların ülkemizde düzenlenmesi Türkiye açısından olduğu gibi katılımcı ülkeler için de önemli bir vesiledir. Hazırlıklar tamam, herkes heyecanlı. Hep birlikte burada çok anlamlı bir hikaye yazacağımıza inanıyorum. Muhteşem açılışlardan birini birlikte izleyeceğiz” dedi.

“SPORUN BİRLEŞTİRİCİ YÖNÜNÜN DİPLOMASİ AÇISINDAN DA CİDDİ BİR GÜCÜ VAR”

Bakan Kasapoğlu, “Sporun birleştirici yönünün diplomasi açısından da ciddi bir gücü var. Geçtiğimiz aylarda Konya'da pek çok devlet başkanı ve bakan vardı. Bazıları çok önemli mesajlar içerdi. İslam Oyunları’na katılan pek çok devlet buraya da iştirak edecekler. Bu heyecan dinmeden yeni bir başlangıç. Tüm dünyanın da buna ihtiyacı var. 102 ülke çok ciddi bir birliktelik. Katılımcı ülkeler anlamında olsun gelecek diplomasi anlamında olsun önemli oluğunu düşünüyorum” diye konuştu.

DHA